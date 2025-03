Serie A| Roma-Como 2-1: i giallorossi ribaltano i lariani nella ripresa

La Roma ribalta il Como nella ripresa della gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. La squadra di Claudio Ranieri sale a quota 43 punti e vede l’Europa.

Primo tempo

Primo tempo dove entrambe le squadre sono protagoniste di un botta e risposta. Dopo sessanta secondi dal fischio di inizio è la Roma ad avere la prima chance con Pellegrini che innanzi a Butez incespica sul pallone e perde l’occasione per sbloccare subito il match. Risponde il Como al 22′ con una bella azione orchestrata da Diao che serve Nico Paz che calcia, ma il tiro sbatte sulla difesa. Sul pallone ribattuto si presenta Smolcic che si coordina, ma trova solo il fondo. Al 31′ Dybala, servito in area da Soulè, calcia con il destro, ma trova solo i guantoni dell’estremo difensore lariano. Al 44′ il Como sblocca la partita. Perrone serve in profondità Da Cunha che evita Mancini e piazza il pallone alle spalle di Svilar con un diagonale perfetto. In pieno recupero la squadra di Fabregas avrebbe anche la chance di raddoppiare, ma il tiro di Diao viene assorbito dalla difesa giallorossa.

Secondo tempo

Nella ripresa la Roma si ripresenta in campo con due novità. Fuori Pellegrini e Shomurodov e dentro El Sharaawy e Dovbyk. Il Como tiene il pallino del gioco, ma la Roma riesce a evitare pericoli. Al 59′ Ranieri richiama in panchina Cristante e Soulè e lancia nella mischia Konè e Saelemakers. Proprio l’ex Bologna al primo pallone toccato rimette in parità il confronto. Saelemakers serve Celik sull’out di destra che, successivamente, gli restituisce il pallone dentro l’area. Il belga, a questo punto, tira in porta trovando la deviazione di Goldaniga che indirizza il pallone alle spalle di Butez. Il pareggio risveglia la Roma che giocherà in superiorità numerica dal 63′ per effetto dell’espulsione di Kempf al 63′ per doppia ammonizione. Il Como spaventa i capitolini al 69′ con il 2-1 realizzato da Diao, ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Cutrone ad inizio azione. Al 74′ la Roma mette la freccia. Resh, appena entrato al posto di Celik, crossa in area alla volta di Dovbyk che deposita il pallone in rete per il 2-1 giallorosso. Lo svantaggio non stana il Como che all’88’ colpisce un palo con Vojvoda. E’ l’ultima azione degna di nota della gara che si conclude con il successo della Roma all’undicesimo risultato utile consecutivo.

Tabellino Roma-Como 2-1(0-1):

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (74′ Rensch), Mancini, Ndicka; Soulé (59′ Saelemaekers), Koné (59′ Cristante), Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini (46′ El Shaarawy), Shomurodov (46′ Dovbyk).

A disposizione: Gollini, De Marzi, Hummels, Nelsson, Abdulhamid, Salah-Eddine, Rensch, Pisilli, Gourna-Douath, Saelemaekers, Cristante, Baldanzi, El Shaarawy, Dovbyk.

Allenatore: Claudio Ranieri

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic (56′ Vojvoda), Goldaniga, Kempf, Valle (74′ Moreno); Caqueret (56′ Cutrone), Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz (83′ Ikone), Diao (74′ Fadera).

A disposizione: Reina, Vigorito, Iovine, Jack, Van der Brempt, Vojvoda, Moreno Alberto, Engelhardt, Braunoder, Ikoné, Fadera, Dele Alli, Cutrone, Gabrielloni, Douvikas.

Allenatore Guindos (Fabregas squalificato)

Marcatori: 43′ Da Cunha (C), 61′ Saelemaekers (R), 76′ Dovbyk (R)

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino

Assistenti: Baccini – Imperiale

Quarto Ufficiale: Giua

VAR: Chiffi

AVAR: Piccinini

Note: Ammoniti: Smolcic (C), Kempf (C), Cacqueret (C), Mancini (R), Cristante (R), Fadera (C); Espulsi: Kempf (C); Angoli: 1-2; Recupero: 1′ pt; 4′ st.