Philip Billing riscrive la storia del Napoli dopo 60 anni

L’ultima volta di un danese con la maglia del Napoli (Nielsen) quasi 60 anni fa. Ma Philip Billing questa sera riscrive la storia degli azzurri e soprattutto tiene aperto il discorso scudetto.

«Incredibile segnare in una partita come questa, è bellissimo, un sogno esordire al gol così. Sono veramente felice, sono qui proprio per questo e per dare una mano alla squadra. Ho già sentito parlare di scudetto da quando sono qui, ma pensiamo alla prossima partita contro la Fiorentina che sarà complicata come quella di stasera» ha spiegato il danese a fine gara.

Un adattamento veloce in azzurro. «Mi sto adattando bene alla squadra, sicuramente all’inizio è dura per le abitudini e per la lingua, ma oggi le cose vanno bene. Sto imparando tanto con Conte e anche con il resto dei compagni che mi aiutano, mi sto impegnando sulla parte tattica del nostro gioco e questo sta dando risultati»

«La cosa più importante stasera era non perdere e non perdere terreno dalla prima in classifica, abbiamo affrontato una squadra forte ma abbiamo creato tante occasioni dall’inizio alla fine. La mentalità di questa squadra è incredibile sempre» ha concluso a Dazn.