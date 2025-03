Pareggi storici e record individuali: le statistiche della sfida Napoli-Inter

Nel corso della stagione, Napoli e Inter hanno concluso entrambe le sfide stagionali in Serie A con un pareggio, un fatto che non accadeva dal campionato 2017/18. In generale, le due squadre hanno chiuso in parità tre partite consecutive per la prima volta dal periodo tra aprile 2014 e marzo 2015.

Federico Dimarco, difensore dell’Inter, si distingue come l’unico giocatore di difesa con almeno quattro gol e quattro assist in questa stagione di Serie A. Inoltre, l’Inter ha segnato un gol su punizione diretta per la prima volta da novembre 2022, quando la rete fu ancora una volta siglata da Dimarco contro il Bologna.

In cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21), solo due difensori hanno raggiunto quota 20 gol nel torneo: Theo Hernández (24) e Federico Dimarco (20), un traguardo che testimonia l’importanza offensiva di entrambi.

Per quanto riguarda il Napoli, Philip Billing è diventato il secondo giocatore danese a segnare con la maglia degli azzurri in Serie A, dopo Harald Nielsen, che aveva segnato due gol nel 1968/69 contro Bologna e Cagliari.

La rete segnata da Billing segna anche un importante ritorno: il danese ha infatti segnato nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 9 dicembre 2023, quando militava in Premier League con il Bournemouth contro il Manchester United.

Infine, il Napoli ha pareggiato due partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal mese di aprile 2024, con Francesco Calzona alla guida della squadra, un dato che riflette la difficoltà del club nel capitalizzare le opportunità in casa.