Inzaghi: “L’errore è stato far entrare Lobotka in area in quel modo”

L ’occasione di volare a +4 sprecata a causa dei soliti difetti: L’Inter mostra la difficoltà di vincere gli scontri diretti, ma soprattutto la tendenza a prendere gol negli ultimi 10’. Con quello di Biling, infatti, come specifica il Corriere dello Sport, l’Inter è andata in doppia cifra in campionato (10), toccando quota 14 in stagione. Sono 9 i punti lasciati per strada, facendosi rimontare nel finale. E, evidentemente, fanno tutta la differenza del mondo in un testa a testa.

La sostanza, però, è che, oltrepassata la trasferta al Maradona, Lautaro e soci sono comunque davanti in classica. «Siamo ancor primi, vedremo ciò che succederà – ha detto Simone Inzaghi – E’ stata una partita difficile. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa avviamo avuto qualche problema, mentre il Napoli è cresciuto molto. Avremmo dovuto alzarci di più, ma avevamo di fronte un avversario di valore, che era più fresco di noi».

I nerazzurri stavano annusando l’odore del colpaccio, resistendo agli assalti del Napoli. Invece, il muro non ha tenuto crollando sulla percussione di Lobotka. «Avremmo dovuto essere più bravi. L’errore è proprio nell’aver permesso allo slovacco di entrare in quel modo in area. Non siamo stati sufficientemente reattivi. Un altro gol incassato a ridosso del 90’? Non dovrebbe capitare. Ma forse è più facile che accada ad una squadra che deve giocare tante partite».