Il Mattino- Napoli e Inter, ma non solo: Il calendario dell’Atalanta fino a fine stagione

Il confronto tra Napoli e Inter poteva rappresentare una ghiotta occasione per l’Atalanta di riportarsi al vertice del classifica. I bergamaschi, però, non sono andati oltre lo 0-0 nella sfida casalinga contro il Venezia. Si tratta del secondo pareggio a reti bianche di fila al Gewiss Stadium. Un risultato che conferma una certa difficoltà della “dea” di esprimersi al meglio davanti al proprio pubblico. Questo, però, non toglie l’Atalanta dalla corsa Scudetto. Anzi, “Il Mattino”, nell’analisi delle ultime 11 giornate delle candidate allo Scudetto, ci mette anche i bergamaschi. Ecco un estratto dell’articolo.

“Anche la Dea da qui in avanti sarà impegnata solo su un fronte, il campionato. L’eliminazione dalla Champions potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta per lottare fino alla fine con Napoli e Inter. Il calendario però è piuttosto da incubo per i bergamaschi. A marzo la squadra di Gasperini sfiderà in fila Juventus, Inter e Fiorentina, per poi proseguire ad aprile contro Lazio, Bologna e Milan. A fine aprile il calendario si allegerirà: Lecce e Monza dove potenzialmente la Dea può ottenere 6 punti. Poi la gara casalinga con la Roma che precederà le ultime due di campionato contro Genoa e Parma. Un programma piuttosto proibitivo per l’Atalanta che però deve provare a rimanere in corsa per lo scudetto.