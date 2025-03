Il Mattino- Napoli e Inter, ma non solo: Il calendario dei nerazzurri fino a fine stagione

Chi cercava certezze in Napoli-Inter è rimasto deluso. Il big match del Maradona, infatti, ha semplicemente permesso alla squadra di Conte e di Inzaghi di fare un passo in più in avanti, senza però, di fatto, smuovere la classifica più di tanto. Tutto, dunque, è rimasto invariato. Tutto, è rimasto congelato grazie al gol di Billing arrivato al minuto 87 e che ha risposto alla magia su punizione di Dimarco dal 22′. Un risultato che fa il paio al pareggio del pomeriggio dell’Atalanta con il Venezia. Di tutto questo potrebbe approfittarne la Juventus che con un successo sul Verona potrebbe trovarsi, addirittura, a -6 dal primo posto. L’unica certezza è che lo Scudetto sarà deciso nelle prossime 11 giornate e, quindi, “Il Mattino” ha voluto entrare nel merito della sfida ed ha analizzato i cammini di tutte le candidate. Non solo Inter e Napoli, ma anche Atalanta e Juventus.

L’Inter dovrà giocare non solo 11 partite di campionato. Tenendo conto di Coppa Italia e Champions, la squadra di Inzaghi ne giocherà, certamente, almeno 4 in più. Ecco un estratto dell’articolo oggi in edicola.

“Un punto di vantaggio sul Napoli non può assolutamente far dormire sonni tranquilli all’Inter. La squadra di Inzaghi è prima in classifica ma dovrà affrontare un filotto di partite molto impegnative, sia in campionato che in Champions. Inevitabilmente spenderà più energie del Napoli, di conseguenza Inzaghi dovrà confermare la sua bravura nella gestione degli uomini e soprattutto nella tenuta mentale del gruppo. Si parte subito forte con la doppia sfida col Feyenoord agli ottavi di Champions, in mezzo la gara casalinga col Monza. Poi in fila Atalanta e Udinese, prima della semifinale di Coppa Italia col Milan.

In campionato poi arriveranno le sfide con Parma , Cagliari e Bologna che precederanno la semifinale di ritorno con i rossoneri. Il mese di aprile non sarà più semplice per i ragazzi di Inzaghi: Roma in campionato ed eventuali quarti di finale in Champions. Poi Verona e Torino , per concludere il campionato contro la Lazio a San Siro e a Como nell’ultima giornata.

Insomma, le insidie non mancano e le possibilità di perdere punti sono concrete, soprattutto nel mese di marzo che vedrà l’Inter su tre fronti.