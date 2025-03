Il Mattino- Napoli e Inter, ma non solo: Il calendario degli azzurri fino a fine stagione

La corsa di Lobotka. L’assist dello slovacco per Billing che conclude due volte verso la porta di Martinez trovando la rete dell’1-1. Sono stati momenti importanti nel big match tra Napoli e Inter. Potenzialmente, potrebbero essere momenti chiave in vista del futuro. Conte non si è nascosto al triplice fischio. “Se siamo questi, resteremo attaccati fino alla fine”. Così l’allenatore azzurro al termine di una gara che ha visto un Napoli pimpante, lontano parente di quello protagonista del secondo tempo contro il Como. “Il Mattino” nell’edizione odierna, ha analizzato il cammino che gli azzurri avranno da qui al termine della stagione. Ecco un estratto dell’articolo.

“Il Napoli va verso un calendario decisamente in discesa, se pur nel prossimo turno sfiderà la Fiorentina in casa. La squadra di Conte poi avrà il Venezia che precederà la sosta. Al rientro il big match al Maradona contro il Milan, di fatto l’ultima partita davvero complessa per gli azzurri. Successivamente il Napoli giocherà contro Bologna , Empoli , Monza , Torino , Lecce e Genoa per poi concludere la stagione con Parma in trasferta e Cagliari in casa. Tutto sommato un calendario non così ricco di insidie, soprattutto da metà aprile in poi. Conte sa bene che il margine di errore dovrà essere minimo, ma sa anche che potrà sfruttare la mole decisamene ridotta di partite per tentare il sorpasso sull’Inter già da subito.