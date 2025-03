Il giornalista Diego Marino fa chiarezza sul post dedicato a Zielinski!

Nel post Napoli-Inter tiene banco, al netto delle situazioni inerenti agli episodi arbitrali di cui si è lungamente discusso, anche un’altra vicenda sollevata dal giornalista e nostro collega Diego Marino. Sui suoi canali social ha evidenziato come il “Maradona” abbia accolto l’ingresso in campo di Zielinski. Ecco il post:

Factory della Comunicazione

“Ci sono storie che vanno oltre le scelte, oltre i contratti, oltre il mercato. Storie che hanno il sapore dell’amore puro, della dedizione, del rispetto. Piotr Zielinski ha dato tutto per il Napoli. Ha corso, ha lottato, ha sudato quella maglia più di quanto molti possano immaginare. E l’ha fatto in silenzio, senza mai una polemica, senza mai un capriccio.

Ieri, quando è entrato in campo, qualcuno ha deciso di fischiarlo. Fischiare un ragazzo che per otto anni ha onorato i nostri colori, che ha fatto parte della squadra che ci ha regalato un sogno. Che ha sempre scelto di essere professionista ma anche tifoso di questa città. Fischiare lui significa dimenticare troppo in fretta. Significa ignorare cosa significhi davvero il calcio, l’appartenenza, la riconoscenza.

Zielinski ha scelto il suo futuro, come è giusto che sia. Ma non ha mai mancato di rispetto a nessuno. Ha solo fatto una scelta professionale, come tanti prima di lui, come tanti dopo di lui. Il calcio è anche questo, ma il rispetto non dovrebbe mai mancare.

Piotr meritava applausi, non fischi. Meritava il calore di una città che dovrebbe ricordare, prima di tutto, chi l’ha amata davvero. E lui, Napoli, l’ha amata sul serio”.

Al commento di Diego Marino ha fatto seguito un post della pagina “A Tua difesa” che ha colto un attacco al tifo partenopeo reo di non aver avuto riconoscenza di quanto fatto dal centrocampista polacco negli anni di militanza nel Napoli.

“Ci hanno fatto notare che la moglie di Zielinski abbia condiviso un post di un certo Diego Marino, giornalista di Teleclub Italia, che di fatto ha evidenziato il comportamento “ignobile” di ieri del Maradona, fischiando l’ingresso in campo di Zielinski.

È vero, al momento dell’entrata del centrocampista si sono sentiti sonori fischi, ma non erano certo per lui, bensì per Di Marco, che è solito ad esultanze irriverenti dopo i suoi gol. Tant’è che dopo pochi secondi, Zielinski è stato applaudito da tutto lo stadio non soltanto dalle curve!

È bene sottolineare questa cosa.

Zielinski ha vissuto qui per otto anni ed è un napoletano acquisito, oltre ad essere un Campione d’Italia che di diritto lo porta nella storia del Napoli.

La città gli ha dedicato un murales enorme e non è cosa da poco.

Piotr resterà per sempre nel nostro cuore, non sarà la maglia di un altro club a scalfire il nostro amore!”.

Il portale esserenapoletani.it ha voluto vederci chiaro e ha contattato proprio il diretto interessato che ha voluto sgomberare il tavolo da qualsiasi dubbio:

“Chiariamo la situazione una volta per tutte, perché nel mondo dei social, tra haters e gelosoni, spesso si tende a fraintendere e distorcere la realtà.

Il mio post su Zielinski non aveva l’intento di puntare il dito contro nessuno. Non ho mai accusato la CurvaA, la CurvaB o qualsiasi altro settore dello stadio. Chi mi conosce lo sa: non scrivo per i like, né cerco polemiche inutili. Il mio unico obiettivo è sempre stato quello di raccontare le cose come stanno, senza filtri e senza secondi fini.

Il problema è che qualcuno ha segnalato la mia pubblicazione alla pagina “A tua difesa”, modificando il senso delle mie parole e diffondendo informazioni false. Questo è il lato tossico dei social: si prendono frasi fuori contesto, si manipolano i contenuti e si cerca di creare zizzania dove non ce n’è bisogno.

Voglio essere chiaro: sono sempre stato al fianco dei tifosi e del Napoli, e continuerò a esserlo. Non ho paura di dire ciò che penso, nel bene e nel male, ma sempre con onestà e rispetto. Le offese? Le lasciamo al vento, perché alla fine i fatti parlano più forte delle chiacchiere.

Nonostante tutto, tante persone hanno capito il mio punto di vista e mi hanno fatto arrivare scuse sincere e persino complimenti per il lavoro che svolgo. Questo mi fa capire che, al di là delle polemiche sterili, c’è ancora chi apprezza l’impegno, la coerenza e la passione.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che mi hanno dimostrato affetto: colleghi, amici e veri tifosi che guardano oltre le polemiche inutili.

E ricordate sempre una cosa: FORZA NAPOLI SEMPRE!“.

Qui è possibile vedere l’articolo originale: https://www.esserepartenopei.it/serie-a/diego-marino-zielinski-dichiarazioni-napoli-inter/20318/