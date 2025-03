Iannicelli: “Credo che quello di Billing sia il gol scudetto”

Un mese di febbraio brutto dal punto di vista della somma dei punti raccolti, 3 su 12, un pesantissimo scoppolone in quel di Como con la prestazione probabilmente più brutta del campionato nel secondo tempo, un infortunio emerso in settimana di Anguissa, il gol al primo colpo dell’Inter. Insomma c’erano tutte le condizioni per crollare, per spegnersi mentalmente, per implodere in sé medesimi abbandonando quel percorso meraviglioso che porta verso il quarto tricolore. Invece il Napoli, dopo un momento di smarrimento, ha serrato le fila, avrebbe già meritato il pareggio già alla fine del primo tempo, in questo è stato bravissimo anche Lukaku a prendersi in alcuni momenti il fardello della squadra. E poi nella ripresa ha pienamente legittimato la sua forza.

La giornata ci dice che l’Inter non andrà in fuga, secondo me ha un organico e nelle rotazioni tutto sommato simile al Napoli, perché poi in campo non ho mai visto in un nessun momento e in nessuna situazione una supremazia nerazzurra sia all’andata che al ritorno, e che il Napoli dovendo giocare molte meno partite in meno dell’Inter, almeno quattro. Credo che il vantaggio competitivo del Napoli comincia a manifestarsi proprio in quella rete di Billing, che tra l’altro è anche bellissima dal punto di vista della fattura. Credo che la panchina abbia dato risposte importanti. Il mercato di gennaio è stato anomalo perché perdere un fuoriclasse come Kvara in quel momento e in quella situazione sarebbe stato un colpo per tutti ma Billing, che non lo sostituisce per il suo valore e la sua qualità, con Okafor e con quelli che verranno ad essere chiamati ad essere impegnati in questa fase del campionato garantiscono al Napoli di mantenersi favorito per lo scudetto. Da stasera dico, segnatevelo, la rete di Billing è quella che comincia a cucire il quarto scudetto sulle maglie del Napoli”.