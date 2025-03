CdS vota gli azzurri: Lukaku ricama tutta la gara, Buongiorno tutto fuoco

Factory della Comunicazione



Spettatore. Impietrito (e incolpevole) sulla punizione di Dimarco.



Pressa alto Mkhitaryan e sostiene l’azione a destra, dialogando con Politano. Nel secondo tempo recita da quarto a destra, come piace a lui, e cresce in fase offensiva. Attento contro Dumfries.



A uomo su Thuram, con una grande chiusura in area nel primo tempo e un bel passante da regista per Jack. Nella ripresa va in controllo.



Sono le sue partite, è in fiamme: martella Lautaro come un’ombra e a fine primo tempo è un muro d’oro su cross di Dimarco in area. Stesso discorso del collega nel secondo tempo.



Soffre Dimarco e quando gli scappa sono dolori: vedi l’azione che porterà alla punizione-gol e la fuga finale del primo tempo. Lavora tanto in fase offensiva, anche al cross.



Pressa alto Bastoni quando l’Inter imposta e si dedica alla costruzione con Lobotka giocando, e bene, tanti palloni. Anche in verticale. Suo il fallo su Micki che costerà la punizione dell’1-0 dell’Inter.



Puntualissimo l’inserimento sul gol: tiro su tiro e lo scettro di re per una notte. Grande impatto, decisivo.



Dialoga con Gilmour e parte anche all’assalto, avendo un partner validissimo in costruzione. Nel secondo tempo è il padrone del centrocampo: ritmi alti e lo splendido strappo con filtrante che innesca l’1-1. Aspetta Calha in fase difensiva.



Come all’andata, a duellare con Barella e a provare inserimenti. E quando trova il tempo, in scivolata e al tiro, ci pensano Martinez e nel finale De Vrij. Rischia grosso su Dumfries in area.



A destra contro Dumfries, attento ma non timoroso. A seguire affronta Pavard e cresce anche nella spinta.



È vivo, ha voglia, e nel primo tempo ispira McT e ci prova due volte: al volo servito da Guilmor (fuori) e in area invitato da Raspadori (chiude Bastoni). Molto più dentro il gioco, prezioso nelle sponde e nei ricami offensivi. Ottima risposta



Qualche difficoltà in avvio, con Bisseck addosso. Poi si sveglia, cerca Rom, ed è sfortunato quando scivola dopo aver saltato il portiere al limite. Nel tridente della ripresa, a sinistra, è meno a suo agio.



L’ultimo spunto a sinistra racconta la sua crescita. Sarà una risorsa preziosa.

