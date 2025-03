Cds – Moviola, Doveri voto 6 ma con episodi discutibili

La gara scudetto tra Napoli e Inter termina in pareggio ma non sono mancati affatto episodi arbitrali che hanno fatto discutere. Il Corriere dello Sport valuta la prestazione del direttore di gara Daniele Doveri sufficiente, tre episodi non proprio così chiari ma che l’arbitro ha valutato in modo corretto sul campo. Manca probabilmente un potenziale rosso al difensore tedesco dell’Inter Bisseck per una gomitata ai danni di Mctominay con lo stesso scozzese che nel primo tempo è franato addosso su Dumfries in area di rigore senza toccare il pallone, l’intervento non è stato sanzionato ma è stato fischiato un calcio di punizione per i nerazzurri per un entrata di Gilmour ai danni di Mkhitaryan in precedenza durante la stessa azione. L’altro episodio vede protagonista nuovamente l’esterno olandese dell’Inter Dumfries, con il calciatore che respinge un tiro di Spinazzola con la mano in area di rigore, i calciatori azzurri protestano ma per Doveri non ci sono gli estremi per decretare un rigore, lo stesso segnale arriva dalla sala VAR con Marini che conferma la decisione di far proseguire il gioco. Una gara appena sufficiente per Doveri con episodi discutibili in una serata con una posta in palio così importante.

