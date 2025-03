Amaro il tecnico dell’Inter: “L’azione del loro gol andava fermata in partenza”

Un pari che brucia. Non solo perché fino all’87’ l’Inter stava stoicamente resistendo in una situazione di emergenza totale (senza Sommer, Dimarco, Darmian, Carlos Augusto, Zalewski e Calhanoglu, con Thuram a mezzo servizio), ma soprattutto perché il momentaneo vantaggio di 4 punti sul Napoli secondo in classifica è tornato a ridursi ad appena un +1 su Conte. Simone Inzaghi è un mix di emozioni forti, come forte è il suo ingresso a gamba tesa mentre a Dazn si parla del mani dubbio di Dumfries in area Inter: “Stavo aspettando di vedere anche l’altro episodio! Sì, proprio quello tra Dumfries e McTominay in area Napoli. Ero curioso, ma è meglio parlare della partita…

L’Inter, secondo Inzaghi, è stata riacciuffata nel finale per una questione… fisica: “È stata una sfida difficile con un primo tempo equilibrato – ha sottolineato il tecnico nerazzurro -, mentre nel secondo abbiamo avuto dei problemi perché il Napoli è cresciuto tanto. Parliamo di un avversario di valore chiaramente più fresco di noi, ma all’87’ avremmo dovuto essere più bravi. Senza Dimarco ho dovuto spostare Dumfries a sinistra, ma ho ragazzi eccezionali che hanno dato tutto. Il campionato è equilibratissimo e ci sono squadre forti”.

Sugli scontri diretti: “Bisogna essere perfetti e non lo siamo stati. L’azione del gol andava fermata in partenza, il gol del Napoli è stata una conseguenza. Su 40 partite l’anno ci sta subire gol nei minuti finali. Entrare in queste partite non è semplice, i subentrati hanno cercato di aiutarsi uno con l’altro ma il Napoli è cresciuto anche fisicamente”. Fonte: Gazzetta