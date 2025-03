Serie B: il Cittadella sbanca Castellammare 0-1, decide Okwonkwo

Factory della Comunicazione

Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia va in scena la sfida tra Juve Stabia e Cittadella, gara valida per la 28esima giornata di Serie B. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, ma vivono momenti differenti: la Juve Stabia sta andando oltre le aspettative ed è addirittura in corsa per un posto nei play-off, mentre il Cittadella cerca i tre punti per allontanarsi dalla zona play-out.

La partita sarà diretta dal signor Perenzoni di Rovereto.

La squadra di Castellammare parte subito forte con Fortini, che scatta sulla sinistra e serve Pierobon: il numero 10 prova la conclusione da fuori area con il destro, ma il tiro termina alto.

Pochi minuti dopo, Buglio si libera sulla stessa zona di Pierobon e calcia di sinistro, ma questa volta Kastrati blocca facilmente.

La Juve Stabia è padrone del campo e al 16′ ha un’altra opportunità: Buglio, da un’ottima posizione, crossa sul secondo palo, ma Mussolini, lasciato da solo dalla difesa veneta, colpisce di testa troppo debolmente.

Il Cittadella, in fase di non possesso, si schiera con un 5-3-2 e tende molto a fraseggiare con i centrali, cercando il lancio lungo per Okwonkwo, che si allarga spesso sulla fascia per favorire l’inserimento di Palmieri.

Nel momento migliore della Juve Stabia, il Cittadella passa clamorosamente in vantaggio. Varnier si fa rubare il pallone a metà campo, permettendo alla squadra di Dal Canto di partire in contropiede. Rabbi serve Okwonkwo, che calcia di destro: il pallone colpisce prima il palo, poi finisce in rete, regalando il vantaggio al Cittadella.

A fine primo tempo, al 42′, il Cittadella ha l’occasione per il raddoppio: su un lancio lungo, Okwonkwo ruba ancora palla a Varnier e, con un pallonetto su Thiam, scheggia la traversa. La squadra di Pagliuca, dopo un ottimo avvio condito da molteplici occasioni, sta soffrendo molto le ripartenze venete. Il primo tempo si conclude infatti 0-1.

Nel secondo tempo, Pandolfi, subentrato al posto di Odowonkwo, uscito per infortunio, ha l’opportunità per il doppio vantaggio, ma Thiam risponde con un’ottima parata.

Il secondo tempo è l’opposto del primo: poche occasioni, con la Juve Stabia che non riesce a perforare la difesa ospite. I gialloblù provano a pareggiare al 60′, con un colpo di testa di Varnier su calcio d’angolo, ma il pallone termina alto.

A cinque minuti dalla fine, Tessiore spreca, con un tiro sul primo palo, ma Thiam è bravissimo a respingere con il piede. Brutto secondo tempo per la Juve Stabia, che non ha collezionato alcuna occasione. Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine del match. Il Cittadella, a sorpresa, sbanca il Romeo Menti 0-1 e si allontana dalla zona retrocessione. Per la Juve Stabia, rimane il rammarico di aver sprecato le tante occasioni della prima mezz’ora di gara.

Al termine della gara, il mister della Juve Stabia Guido Pagliuca ha parlato ai microfoni dei giornalisti. Le sue parole riportate dal nostro inviato Emanuele Arineli:

“Dobbiamo ripartire con la giusta attenzione perché oggi ho visto una squadra sotto ritmo.

Questa settimana e in questa partita un pochino tutti abbiamo pensato alla partita di Pisa e oggi abbiamo sbagliato una partita importante per il nostro percorso e questo ci fa arrabbiare.

Abbiamo crossato tanto ma non siamo stati bravi ad occupare l’area nonostante la tanta fisicità messa in campo. Oggi non si meritava né di perdere ma neanche di vincere”.

A cura di Emanuele Arinelli

