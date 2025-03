Salvatore Esposito, attore e scrittore ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

“Non sono arrabbiato ma schifato per la vicenda Lautaro, stanno passando sotto traccia tante cose. Sia chiaro, chi vincerà lo scudetto lo vincerà per merito e non per tali questioni poco condizionanti. Del resto il Napoli è ultimo in classifica per presunti episodi a favore decretati dal Var.

Comunque vada, questa sarà una stagione splendida, positiva. Può diventare meravigliosa e lo auspichiamo tutti, però dobbiamo stare vicini alla squadra ed essere contenti di quanto hanno fatto finora. Neanche l’Inter, poi, è in uno stato di forma esaltante, non è la squadra dello scorso anno. Credo nella vittoria anche perché in certi momenti la testa conta più delle gambe. Non sarei dispiaciuto se a fine partita arrivasse un pareggio, ma sono convinto che gli azzurri punteranno fortemente sulla vittoria. Aspetto i tifosi lunedì per festeggiare insieme presso la Galleria Umberto, dove presenterò il mio libro”.