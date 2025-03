Napoli, contro l’Inter servirà il miglior Lukaku: c’è un dato che inchioda gli azzurri

Il Corriere dello Sport di oggi in edicola fa il punto su Napoli-Inter, gara decisiva per le sorti scudetto di partenopei e meneghini in scena alle 18.00 al Maradona. Fra i protagonisti più attesi c’è sicuramente il grande ex Romelu Lukaku, chiamato a reagire dopo la prova incolore di Como. Per il centravanti azzurro non sarà una gara come le altre, in ricordo soprattutto della turbolenta estate 2023 che lo vide prima giurare eterna fedeltà ai colori nerazzurri per poi lasciare Milano nello sconforto di compagni di squadra e tifoseria.

C’è un dato che fa capire quanto fondamentale sia per il Napoli e per Conte la presenza del belga: da quando Big Rom non va più a segno, gli azzurri non riescono più a vincere (l’ultimo successo è infatti datato 25 gennaio). Per condurre il Napoli alla vittoria, servirà prevalere anche nel duello con Acerbi dopo che all’andata fu il difensore ad avere la meglio e dimenticare la deludente domenica in riva al Lario: 8 palloni toccati e zero tiri in porta che ne hanno determinato la sostituzione ad inizio ripresa. Febbraio è il passato, ora il Napoli e Lukaku vogliono ripartire.