“Gasperini? Finché c’è Conte…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alberto Giambruno, giornalista di Telecity Netweek. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Gasperini ha dichiarato che lascerà a fine stagione. Quali sono le sue destinazioni più probabili?

“La destinazione più probabile è la Roma, sia per l’ottimo rapporto con Ranieri, sia per la volontà di rilanciarsi dopo qualche delusione recente. Gasperini, però, ha bisogno di tempo e di un progetto che gli dia piena fiducia. Roma è una piazza molto passionale ma anche esigente, quindi sarebbe una sfida affascinante. Sullo sfondo c’è anche la Juventus, perché la posizione di Thiago Motta è sempre più in bilico. Infine, c’è l’ipotesi romantica del Genoa, che non si è mai definitivamente chiusa. Personalmente, però, lascio sempre aperto un piccolo spiraglio per una sua permanenza a Bergamo. Abbiamo già vissuto situazioni simili negli ultimi anni, in cui sembrava destinato ad andar via e poi è rimasto. Finché non ci sarà nulla di ufficiale, non escluderei nemmeno questa possibilità. Al momento non mi risulta che possa interessare al Napoli, perché ha già un grande allenatore, Antonio Conte. Tuttavia, sappiamo bene che a De Laurentiis Gasperini piace moltissimo. L’anno scorso, dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League, Gasperini fece quella battuta sulla moglie e sull’amante, riferendosi proprio all’Atalanta e al Napoli. Il presidente partenopeo ha sempre apprezzato il suo stile di gioco e la capacità di ottenere risultati anche in ambito europeo. Per ora, finché c’è Conte, il discorso non è attuale, ma non escluderei nulla in futuro.”