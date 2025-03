Conte scherza: “Agosto è stato un mese molto difficile, questo a confronto è stato una passeggiata”

Il Napoli affronterà l’Inter questa sera al Maradona per la gara che in chiave scudetto ha tutta l’importanza del caso, insomma si capirà tanto del campionato del Napoli, che finora ha superato tutte le aspettattive. Mister Conte in conferenza stampa ieri ha parlato anche delle difficoltà di questo mese fra infortuni e risultati che non sono arrivati, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Napoli-Inter vale una fetta di scudetto fino a prova contraria. E se la squadra di Conte è arrivata a trasformare questa bella serata di calcio in uno scontro diretto per il titolo, beh, è tutto merito del tecnico e dei suoi giocatori. Il gruppo al completo, panchina e tacchetti, ha scritto finora il racconto di una stagione straordinaria partendo tra le macerie, da zero o quasi, con una rosa meno competitiva e profonda rispetto a quelle di Inzaghi e Gasperini (tanto per non citare due nomi a caso). Addirittura indebolita da un mercato affrontato al primo posto in classifica. Un fregio conservato in totale per 17 giornate ma perso domenica a Como. Il culmine di un febbraio nero: «Agosto è stato un mese molto difficile, questo a confronto è stato una passeggiata», scherza Conte. Intanto, però, la vittoria manca dal 25 gennaio con la Juve: nelle ultime quattro partite sono arrivati tre pareggi e una sconfitta costata la vetta. Per riconquistarla e superare l’Inter, ora a più uno, servirebbe proprio un successo. «Il secondo posto deve riempirci d’orgoglio, ma come ho detto ai ragazzi non deve metterci tanta pressione: a volte può essere positiva e altre negativa. Gustiamoci e godiamoci il momento, ci siamo meritati questa posizione e anche di giocare un top match che influirà sulla classifica perché ci sono tante squadre vicine e tre punti in palio»”.

Factory della Comunicazione