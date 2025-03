Alla fine l’Inter si trova dove tutti prevedevano si trovasse, il Napoli no

Il Napoli e l’Inter si sfideranno stasera alle 18,00 al Maradona per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A, in una gara che è chiaramente importante i chiave scudetto. Il Corriere dello Sport scrive: “Alla vigilia di questa stagione la differenza di statura tecnica fra le due squadre appariva evidente a favore dell’Inter. Se Conte vince lo scudetto con Lukaku (con tutto il rispetto, sia chiaro) e Inzaghi lo perde con Lautaro, beh, qualcosa non torna. Ma come dicevamo che l’Inter era la più forte, la più dotata e la più completa di tutta la Serie A, allo stesso tempo sembrava chiaro che il Napoli avesse uno sgradevole vantaggio rispetto alla sua rivale, l’assenza nelle coppe europee a cui, in modo maldestro, la squadra di Conte ha presto aggiunto anche l’assenza in Coppa Italia. La sintesi, in ogni caso, è che l’Inter si trova dove tutti immaginavano che fosse, ovvero in testa alla classifica, il Napoli no, è dove pochi se l’aspettavano visto il fallimento della stagione precedente: un punto dietro ai campioni d’Italia è un risultato notevole. Ma oggi non basta più. È lì, il Napoli, è lì con un allenatore ossessionato dalla vittoria, uno che non ci sta a perdere tempo e per questo è chiamato a lottare fino in fondo. E se si fa battere dall’Inter, la sua stagione si complica sensibilmente”.

