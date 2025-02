Napoli-Inter, il miglior attacco contro la miglior difesa

La gara di domani fra Napoli e Inter, che si giocherà al Maradona, per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A, sarà fondamentale per la corsa scudetto, e sarà vedere una di fronte all’altra le due squadre col miglior attacco e la miglior difesa, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La tautologia di Napoli-Inter: contro il miglior attacco serve la miglior difesa. La sfida scudetto di domani al Maradona metterà di fronte i cannonieri e i corazzieri del campionato: i campioni d’Italia comandano la classifica dei gol realizzati insieme con l’Atalanta, 59, mentre la squadra di Conte continua a essere la meno battuta insieme con la Juve, 21 subiti. Il dato indicativo e anzi interessante è che da fine gennaio sia il Napoli sia l’Inter hanno accusato un calo di rendimento nelle rispettive specialità: i nerazzurri, infatti, hanno segnato appena 4 reti in cinque partite, chiudendo due volte addirittura a secco, cosa che in campionato non era mai accaduta e che in stagione s’era verificata soltanto una volta in Champions, a Manchester contro il City il 18 settembre; mentre gli azzurri hanno incassato 7 gol nella stessa parentesi di calendario. Nove se estendiamo il periodo anche alla trasferta con l’Atalanta, una specie di snodo decisivo in quest’ottica: è proprio dalla partita precedente al viaggio a Bergamo contro il Verona al Maradona, datata 12 gennaio, che il Napoli non riesce più a chiudere con un clean sheet dopo averne collezionati dodici in venti giornate”.

