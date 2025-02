Marcolin a Il Mattino: “Meret sta facendo una grandissima stagione”

Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista per DAZN, attraverso le pagine de Il Mattino, ha sottolineato il suo pensiero su i vari aspetti della partita che si giocherà domani fra Napoli e Inter, partendo da uno dei protagonisti, Alex Meret. “Si parte dalla porta dove per Marcolini sembra che quasi non ci sia partita. «Meret sta facendo una grandissima stagione, al di là di quello che possa aver detto qualcuno su degli errori. Il portiere del Napoli è stato una garanzia fin qui e con le sue parate ha regalato tanti punti agli azzurri. Di contro, nell’Inter giocherà Martinez al posto dell’infortunato Sommer. È vero che non sta facendo rimpiangere il titolare, ma per me è un po’ un punto interrogativo, soprattutto in partite così delicate come quella di domani sera al Maradona». E allora veniamo ai voti per questo reparto: «Per il Napoli dico 8, mentre all’Inter darei 6, un voto di fiducia»”.

Factory della Comunicazione