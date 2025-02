“Da un punto di vista del peso specifico Lautaro è l’equivalente di Lukaku”, ne parla Dario Marcolin

Il Napoli e l’Inter si sfideranno domani alle 18,00 al Maradona per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A. Di questa gara ne ha parlato a Il Mattino, l’ex calciatore ed opinionista di DAZN, Dario Marcolin, sottolineando tra le altre cose la lotta fra i due attacchi. “Le partite, però, spesso le decidono gli attaccanti e in questo caso Marcolin ha tanti argomenti da mettere sul tavolo. «Partiamo da una premessa fondamentale: l’Inter è l’unica squadra in Italia che attacca con 6 uomini: i 2 esterni del centrocampo a cinque, i 2 attaccanti e i 2 centrocampisti che supportano le punte. Il Napoli, invece, attacca con 5 uomini: i tre attaccanti e le due mezzeali. Per questo gli azzurri dovranno assorbire il gap in fase difensiva e approfittarne in fase offensiva». Allora passiamo all’analisi dettagliata. «Da un punto di vista del peso specifico Lautaro è l’equivalente di Lukaku, anche se sono due tipologie diverse di attaccanti. Al sistema offensivo dell’Inter si aggiunge Dumfries che però come Di Lorenzo è tra i primi in serie A a giocare più palloni nella metà campo dell’avversario. Insomma, vedo una equivalenza più nella spinta che nella difesa. Sarà importante vedere come sta Thuram che in questo campionato è stato il valore aggiunto dell’Inter in termini realizzativi. Mentre nel Napoli sono curioso di vedere l’utilizzo di Spinazzola che può essere determinante». E i voti? «Vado diretto: 8 per entrambi»”.

