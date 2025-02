Benedetta primavera: tutti i risultati di Conte nei suoi mesi di Marzo, media punti altissima

Il supporto statistico e il percorso del passato. Conte può dare il benvenuto a marzo: mese in cui, in 19 partite giocate in Serie A, ha raccolto 13 vittorie (68%), 4 pareggi e 2 sconfitte. Media punti: 2,26 contro i 2 di febbraio. Inaugurazione thrilling: domani alle 18 contro l’Inter al Maradona. A seguire: la Fiorentina, ancora in casa, domenica 9; la trasferta sull’acqua del 16 a Venezia, alle 12.30 come sul lago di Como ma in laguna; sosta e poi gran finale con il Milan domenica 30 marzo a Fuorigrotta. Una milanese apre e l’altra chiude il ciclo. Proiezioni addirittura super ad aprile, in base all’iter dei precedenti campionati di Serie A delle squadre di Conte: in 20 partite ha collezionato 2 pareggi e 18 vittorie, il 90%, con la spaventosa media punti di 2,8. Evidentemente i frutti della preparazione si raccolgono a primavera inoltrata così come in partenza. Per finire, maggio: 15 partite con 11 vittorie (73% e 2,33 punti), 2 pareggi e 2 sconfitte. A quanto pare è un bene che febbraio saluti oggi, giorno della vigilia della partita con l’Inter. Già. A completare l’antifona, la serie degli infortunati: Spinazzola, Neres, Mazzocchi, Anguissa. Dalla Roma al Como: quasi inutile aggiungere il mese. Fonte: CdS

