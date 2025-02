3-5-2 e dubbi per Conte: in ballottaggio Gilmour e Billing

In vista dell’attesissimo match di domani, Conte sta alternando in allenamento il doppio modulo, ma sarà complicato tornare al 4-3-3 a meno che non si voglia puntare su Ngonge (cosa che non è al momento sul tavolo).

La sensazione, come sottolinea Il Mattino, è che per non rinunciare a Raspadori, alla fine si torni ancora al 3-5-2. Anche perché, dopo due gol consecutivi, mettere in panchina l’attaccante più in salute non è una mossa da Conte. Dunque, lo schieramento è lo stesso delle ultime due settimane, ma c’è un altro dubbio: Gilmour potrebbe prendere il posto di Anguissa. Ma sembra solo un pensiero da partita in corso, visto che Billing è il cambio naturale del numero 99 (stop di almeno un mese).