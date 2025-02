Vidigal: “Neres? Al Benfica non hanno capito il suo valore. Il Napoli può battere l’Inter”

L’ex calciatore, Luis Vidigal, ha parlato a Radio Marte:

“Non mi aspettavo che il Napoli conquistasse appena tre punti in quattro gare. Bisogna capire le ragioni. Gli infortuni al polpaccio? Avendo un po’ di tempo per gestire la fatica è strano che siano accaduti sempre in quella fascia muscolare e in una stagione senza Coppe.

Quando ho visto che s’è fatto male Anguissa mi è dispiaciuto molto, sostituirlo diventa molto dura, ho pensato di dovermi andare ad allenare per dare una mano agli azzurri… Bisogna capire comunque cosa sia accaduto, mi auguro non ci siano più certe assenze che penalizzano squadra e allenatore.

L’assenza di David Neres? Al Benfica non hanno capito che giocatore fosse il brasiliano, lui però giocava quando aveva la palla. In Italia si gioca sempre a cento all’ora, se non si fa anticipa e si fa prevenzione il rischio di infortunarsi aumenta sempre, oltretutto dopo la partenza di Kvara al Napoli manca il sostituto di Neres.

Napoli-Inter? Ricordo una vittoria contro l’Inter con gol di Matuzalem, i tifosi ci diedero una mano fondamentale, ora i ragazzi con tutte le difficoltà del caso onoreranno la maglia azzurra fino alla fine e potranno vincere contro una squadra fortissima. Per unità d’intenti e senso di appartenenza questo Napoli non lo batte nessuno. Conte proverà a vincere, poi certo se non riesci a farlo allora meglio non perdere, ma questa Inter si può battere, forza ragazzi!”.