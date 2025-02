Trotta: “Calo Napoli? Di natura mentale. Manna? dichiarazioni strane”

Nel corso di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juve. Ecco un estratto del suo intervento.

Sabato l’Inter andrà al Maradona da capolista, fresca di sorpasso. C’è aria di spallata scudetto?

“C’è aria di grande partita, questo è sicuro. E, credetemi, come mai prima d’ora non saprei dare un pronostico. L’Inter è in forma, Lautaro è diventato un giocatore straordinario, mentre il Napoli ha avuto un calo evidente dopo il mercato di gennaio. Non credo sia un calo fisico, piuttosto mentale. Sembra quasi che i giocatori abbiano percepito un’aria pesante. I mancati acquisti hanno inciso, hanno sfiduciato il gruppo squadra, e lo stesso Conte, con la sua calma apparente, lancia messaggi chiari: dice che il Napoli deve entrare in Europa anche attraverso la Conference League. Sentire un discorso del genere da un allenatore con la possibilità di diventare campione d’Italia è paradossale. Se oggi il Napoli è ad un punto dal primo posto, significa che se lo è meritato. Non si può ridimensionare così il percorso fatto fino ad ora.”

Il direttore sportivo Manna ha detto che il Napoli non partiva per vincere lo scudetto. Però due anni fa, quando la squadra ha vinto con Spalletti, il presidente De Laurentiis disse che da quel momento in poi l’obiettivo sarebbe stato “vincere, vincere e vincere ancora.” Ha mentito De Laurentiis o ha mentito Manna ieri?

“Domanda interessante. Da un lato, credo che Manna abbia voluto tenere a bada la piazza. Dall’altro, non capisco questo continuo ridimensionare il lavoro fatto fino ad oggi. Sicuramente il Napoli, guardando anche l’Inter, sa di avere una rosa meno lunga e più fragile. Però dare dichiarazioni del genere significa anche trasmettere un messaggio poco motivante ai giocatori. Non voglio dire che si stiano creando alibi, ma sembra quasi che si vogliano costruire delle scappatoie nel caso in cui la squadra non riesca più a lottare per lo scudetto.”