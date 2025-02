Siti di scommesse stranieri: come vengono quotate le partite del Napoli rispetto ai bookmaker italiani?

Analizzando il settore del divertimento e intrattenimento digitale si può subito notare un forte trend: le scommesse sportive sono diventate un vero fenomeno inarrestabile. Non solo perché continuano a crescere da anni, ma soprattutto perché attirano quotidianamente un alto numero di appassionati che possono comodamente giocare via web. Tra le tantissime squadre da seguire tra la Serie A e la serie B, spicca con grande forza il Napoli, team che vanta una forte tradizione. Ci interessa quindi capire come vengono quotate le sue partite dai siti di scommesse, in particolari quelli internazionali che stanno attirando una fetta importante dei giocatori italiani.

Le differenze tra bookmaker italiani e stranieri

Prima di iniziare è bene fare una premessa: quando si scommette, sia online che nelle sale fisiche, vi è una sola cosa da considerare, ovvero l’autorizzazione di un operatore. In Italia è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a occuparsi dell’aspetto sicurezza e controllo del mercato del gioco, sia online che su tutto il territorio nazionale. La normativa italiana prevede regole ben precise e severe al fine di potenziare il livello di tutela di ogni utente. Ma una buona parte di questi utenti si riversa da tempo verso i siti scommesse stranieri di Siti-non-AAMS.com, ovvero quei bookmaker che operano sotto giurisdizioni differenti.

E soprattutto sfruttano altre certificazioni di peso internazionale come la Malta Gaming Authority o la UK Gambling Commission. Per questo offrono maggiori vantaggi in termini di flessibilità delle quote, match e promozioni, che sono più elevate rispetto a quelle dei bookmaker italiani.

La variazione delle quote sulle partite del Napoli

È presto detto che le quote sulle partite del Napoli possono variare molto tra siti italiani e stranieri, perché la differenza è data proprio dal mercato di riferimento. Per esempio in Italia vi è una grande concentrazione di scommettitori che sono supporter del Napoli. E per questo motivo si abbassano le quote sulle vittorie della squadra per equilibrare le giocate.

Al contrario se ci spostiamo su altri siti, noteremo che il bacino di utenti è diversificato e ciò subisce un’influenza inferiore, perché il flusso di scommesse sulla squadra non è così sbilanciato. E tale discorso vale anche sulle altre tipologie di scommesse, come per esempio le secondarie che tendono a essere più vantaggiose.

Quali sono i pro e contro delle scommesse sui siti stranieri

Sapendo che tanti giocatori si stanno orientando verso le piattaforme straniere, viene spontaneo chiedersi quali sono i pro e contro di tali bookmaker. Facciamo un po’ di ordine:

Le quote possono essere più competitive;

La varietà dei mercati disponibili e delle discipline inserite nel palinsesto è più ampia;

Sono proposte promozioni e bonus più generosi rispetto ai bookmaker italiani.

Ma vogliamo anche ricordare che all’interno dei siti non ADM, che quindi non possiedono una licenza italiana, il giocatore gode di un livello di garanzia inferiore, poiché non sfrutta la tutela legale che vige in Italia.

Conclusione

Come abbiamo cercato di notare esistono delle differenze pratiche tra bookmaker italiani e stranieri, orientate soprattutto sul mercato di riferimento, le promozioni e le quote. Chi ama scommettere sul Napoli troverà quindi quote molto diverse e un’esperienza di scommessa più ampia sui siti internazionali. Ma al tempo stesso bisognerà valutare i rischi associati a tale scelta, perché il livello di sicurezza e affidabilità garantito dalle piattaforme ADM è unico al mondo.