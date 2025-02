Rossitto: “Conte non arriva alla sfida nel migliore dei modi”

FABIO ROSSITTO A RADIO MARTE: “ Vedo un po’ di negatività in questo periodo attorno al Napoli, dovuto un po’ all’addio di Kvaratskhelia e poi ai tanti infortuni in contemporanea, ultimo, pesantissimo, quello di Anguissa. Conte – ha detto l’allenatore ed ex azzurro a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- è uno dei migliori tecnici nel saper trovare le soluzioni per uscire da questi momenti, ma è chiaro che non arriva alla sfida con l’Inter nel migliore dei modi. In queste situazioni, vincere o perdere cambia tutto, non dal punto di vista della classifica a quanto da quello mentale: non è l’ultima spiaggia per il Napoli in ottica scudetto ma le partite a disposizione sono sempre meno e, pur essendoci tutto il tempo per recuperare da un eventuale risultato negativo, questo potrebbe incidere a livello mentale. Di contro, vincere porterebbe grande autostima e fiducia. Non credo Conte cambierà assetto tattico, si perdono certezze, e immagino uno schieramento a specchio rispetto all’Inter. Le alternative a disposizione di Conte non sono molte ma lui starà già valutandole tutte al meglio. È vero che oggi si possono effettuare cinque cambi durante il match ma devono essere cambi veri, all’altezza e non si devono alterare gli equilibri preziosi per la squadra. Credo che aver ceduto Kvaratskhelia a gennaio quando si era in piena lotta per il titolo abbia dato un segnale negativo alla squadra, e l’aspetto mentale può condizionare sia in positivo che in negativo. In momenti difficili capita che un calciatore si guardi attorno e senza un elemento come il georgiano hai la sensazione di essere più debole e quindi c’è un calo psicologico. Per questo considero una eventuale vittoria del Napoli come linfa vitale per il prosieguo del campionato azzurro”