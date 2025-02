Napoli-Inter – L’ex Zielinski partirà dalla panchina

Il Napoli e l’Inter si sfideranno sabato 1 marzo allo stadio Maradona per la sfida della ventisettesima giornata di campionato di Serie A, gara dalla grande valenza in ottica corsa scudetto, e per l’ex azzurro Zielinski sarà una partita speciale, anche partirà dalla panchina, come sottolinea Il Mattino. “Zielo quasi certamente partirà dalla panchina, ma le sensazioni e le emozioni saranno le stesse. Forse anche maggiori proprio perché “costretto” a guardare il suo ex stadio e la sua vecchia tifoseria dalla panchina (in campo invece solitamente dopo il fischio d’inizio si dimentica gioco forza tutto per concentrarsi sula partita). ieri sera il centrocampista polacco – che in questa stagione agli ordini di Inzaghi è partito sempre dalle retrovie segnando una doppietta guarda caso proprio contro la Juventus – è stato impiegato titolare in coppa Italia contro la Lazio a San Siro. A fine partita Piotr ha anticipato il big match del Maradona, parlando di una sfida suggestiva e importante, ma non decisiva per lo scudetto. “Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, la sfida di sabato sarà importante ma non decisiva e speriamo di vincere”.

