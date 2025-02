Manna carico: “Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono”

Il Napoli giocherà sabato 1 marzo contro l’Inter per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A, e nonostante le assenze importanti lotterà e proverà a vincerla, di questo e di altro ha parlato il ds del Napoli Giovanni Manna, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Carico, motivato ma con una pressione leggera, quasi piuma. Così il Napoli si prepara alla super sfida di sabato al Maradona contro l’Inter. Ne ha parlato il ds azzurro, Giovanni Manna: «Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono», dice a Mediaset. «Culliamo il sogno, ma bisogna essere realistici. Essere in vetta non era un nostro obiettivo, la squadra è stata brava ad arrivarci, vogliamo mantenere quella posizione ma senza disfattismo nel caso in cui non accada. Stiamo gettando le basi per un futuro importante e sabato affronteremo una squadra costruita per vincere». Manna fa anche riferimento alle parole del collega nerazzurro, Ausilio, che firmerebbe per la vittoria della Champions con lo scudetto al Napoli, e sta al gioco: «Mercoledì tifiamo Inter nella speranza facciano un percorso importante in Champions come anche le altre italiane in Europa»”.

Factory della Comunicazione