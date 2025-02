La base sarà quella di Como: 2 opzioni per sostituire Anguissa

Gli undici da mettere in campo, ovviamente, saranno decisi tra oggi domani in quel di Castel Volturno. La base sarà quella che si è vista a Como, senza Anguissa. Scrive il CdS: “Conte ha due soluzioni per sostituirlo, la realtà racconta questo, e così bisognerà capire se sarà confermato Billing, l’ultima piacevole scoperta, o se sarà rilanciato Gilmour, per una mera casualità titolare per l’ultima volta in campionato proprio nel primo atto di San Siro. Caratteristiche diverse, strategie diverse e si vedrà. Con questo modulo, è scontata la conferma in blocco del tris difensivo Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno, con Politano a destra e Spinazzola più avanti di Olivera a sinistra, a tutta fascia. Mathias d’Uruguay, uno dei cardini del primo Napoli solido e vincente della stagione, è riapparso in panchina a Como ma non gioca dalla trasferta a Bergamo con l’Atalanta, 18 gennaio. In porta, Meret. In attacco, Raspadori e Lukaku. Allo stadio, oltre cinquantamila spettatori: Maradona sold out per l’ottava volta in stagione. Come si deve a una notte prestigiosa.”

Factory della Comunicazione