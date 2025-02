Infortunio Anguissa: “Bisogna capire il grado della lesione”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico sociale di Conte nella Nazionale Italiana: “Anguissa ha avuto una lesione distrattiva, ma bisogna capirne il grado. In caso di primo grado, 20-30 giorni dovrebbero essere sufficienti per rivederlo in campo da titolare. In caso di secondo o terzo grado, invece, il tempo aumenterebbe. Incidono i carichi di lavoro di Conte? Non so se Antonio abbia cambiato i carichi di lavoro, lui è un metodico e scrupoloso, è uno attentissimo alle condizioni atletiche dei suoi. Ovviamente se ci sono stati dei carichi più intensi, è normale che le lesioni muscolari siano più numerose in caso di affaticamenti pregressi e campi più duri in inverno. Nel periodo invernale, umidità e terreni duri fanno danni: portano a contratture muscolari su contratture muscolari, quindi bisogna sempre riscaldarsi al meglio per evitare piccole sofferenze che portano ad infortuni più gravi. Bisogna stare attenti, ma lo staff medico di Conte è pieno di elementi di primissimo livello, quindi mi sentirei sicuro di essere in ottime mani. Rientro Neres? Per il tipo di infortunio ricevuto, c’è la possibilità che possa rientrare già in tempo per la sosta per le Nazionali. Ha già smaltito una decina di giorni, ma bisognerebbe visitare il ragazzo nel quotidiano per capire quanto sta recuperando o meno”.

