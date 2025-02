Il giornalista Paolo De Paola: “Al Napoli andrebbe bene anche un pari”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “La sfortuna nel calcio esiste ma è solamente episodica, poi i grandi club riescono a limitarla e a controllarla. Su un campionato, l’emergenza infortuni è un qualcosa di responsabilità di chi gestisce la squadra. Stimo molto Conte, ma nell’ultimo periodo mi sta piacendo poco per come sta facendo ruotare la squadra e per gli alibi che dà ai suoi con le dichiarazioni in conferenza stampa. Il Napoli era stravolto a Como, doveva essere più coriaceo nel secondo tempo. C’è una schermaglia sotterranea in cui si lanciano solamente segnali all’interno della società e che non stanno facendo il bene del Napoli. Billing? Ha dimostrato fisico e ottimo piede, il suo impatto è stato positivo e darà una mano. Questo però non fa altro che acuire un altro problema: la sostituzione di Neres. Tatticamente si sente la sua mancanza, perché il 4-3-3 era un orologio svizzero. Di Lorenzo impiegato nei tre di difesa e Politano esterno a destra sono tutte situazioni che creano attriti e perplessità nell’ambiente. Inter in fuga? Inzaghi ha sicuramente l’occasione per andare in fuga. Al Napoli può star bene un pareggio, perché il calendario sarà più semplice per gli azzurri che per l’Inter. Se Inzaghi dovesse vincere, però, potrebbe avere la chance di scappare in vetta. Lukaku a digiuno? Manca l’appoggio di Neres e di Politano, nel tandem è più di supporto a Raspadori che di finalizzazione. Il Napoli non ha più quel sistema e ora deve affidarsi a qualcosa altro”.

