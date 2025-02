GDS – Alla scoperta di Billing: pronto ad aiutare il Napoli

La notizia dell’infortunio di Anguissa ha rappresentato una disdetta per i tifosi, ma anche per Antonio Conte. L’allenatore azzurro dovrà giocare la gara più importante della stagione senza ad uno dei suoi fedelissimi migliori. Dunque contro l’Inter non saranno previste sorprese. A centrocampo spazio a Billing che, a Como, non ha sfigurato al netto del risultato conseguito dalla squadra. La Gazzetta dello Sport ha presentato il giocatore azzurro proveniente dal Bournemouth.

“Tra Premier League e Championship, ha collezionato 201 presenze, condite da 31 gol e 20 assist. Philip è un giocatore speciale, che Napoli non ha ancora scoperto fino in fondo. E ora avrà la grande occasione di potersi dimostrare all’altezza del compito. Senza Anguissa, toccherà a Billing garantire equilibrio, fisicità e assalti senza palla. Un compito forse ingrato, ma che il centrocampista danese sembra pronto ad affrontare. Senza paura.

Domenica a Como non avrà avvertito quei brividi, ma di sicuro era emozionato per il debutto quasi quanto i tifosi sono rimasti increduli di vederlo in campo dal primo minuto. E Philip ha stupito, con quelle leve lunghe con cui ha saputo ribaltare più volte l’azione, con quel mancino educato con cui si è saputo disimpegnare bene nel traffico nei primi 45’, dove è andato anche vicino al gol su punizione. Ha dominato nel gioco aereo, sfruttando i suoi 193 centimetri di altezza, e ha saputo garantire alla squadra il giusto equilibrio. Nella ripresa è calato come tutta la squadra, lasciando il campo ancora sull’1-1. “Orgoglioso per la mia prima partita con questa squadra” ha scritto in un post il giorno dopo. Ancora non sapeva, Philip, che quei 60’ altro non erano che un antipasto in vista del grande appuntamento di sabato: contro l’Inter sarà ancora titolare e per la prima volta giocherà al Maradona. Per scoprire l’effetto che fa. E per far vedere al suo nuovo pubblico che ha tutto per aiutare il Napoli. Billing vuole essere l’arma in più nella volata scudetto. Conte e il Napoli vogliono crederci.”