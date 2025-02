Un altro dei quattro motivi della crisi nel mese di febbraio: la condizione

C’era una volta la squadra gagliarda e aggressiva capace di mettere sotto anche un avversario tostissimo come l’Atalanta di Gasperini. È finito il Napoli che rimonta ed è iniziato il Napoli che si fa rimontare. Nel mese di febbraio per tre volte in vantaggio, per tre volte si è fatto pareggiare, spesso nei finali di gara, quando l’impressione era quella di una squadra scarica e senza benzina nelle gambe. Il Napoli che a gennaio metteva sotto Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus, non è stato nemmeno lontano parente di quello che si è abbassato troppo all’Olimpico incassando il gol di Angelino in pieno recupero, così come nulla ha a che fare con la squadra totalmente inesistente ritornata in campo nella ripresa del Maradona contro l’Udinese.

Factory della Comunicazione

In quell’occasione gli azzurri non sono stati in grado di aggredire l’avversario per andare a prendersi una vittoria che avrebbe certamente ridato energie mentali a tutto l’ambiente. Stesso atteggiamento remissivo visto al Sinigallia contro il Como che aggiungendo un pizzico di qualità e sfrontatezza in più rispetto all’Udinese si è addirittura andato a prendere la vittoria nel finale di gara. Contro la Lazio, poi, la squadra si è abbassata troppo e negli ultimi minuti si è fatta schiacciare dai biancocelesti fino al momento del gol del pareggio di Dia. Fonte: Il Mattino