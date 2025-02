Reginaldo: “Contro l’Inter senza rinunciare a Raspadori”

REGINALDO A RADIO MARTE: “La flessione del Napoli potrebbe anche essere effetto di un richiamo di preparazione in modo da arrivare al top fino al termine del campionato. Il Napoli ha ancora la possibilità di dimostrare, vincendo contro l’Inter, di essere altamente competitiva. La partita contro l’Inter è importantissima, più importante per il Napoli che non per i nerazzurri. La squadra di Conte deve vincere, altrimenti la distanza dall’Inter aumenta. Per il Napoli è una partita fondamentale sia in termini di fiducia che di recupero del primato in classifica. adesso come adesso, mi aspetto che Conte confermi il 3-5-2 per dare continuità a Raspadori, autore di due gol in altrettante partite. Il Napoli avrà bisogno da qui alla fine di tutti i calciatori, ma adesso non rinuncerei a Jack. Lukaku non è arrivato in buone condizioni fisiche e a dicembre probabilmente ha caricato molto. Adesso sta smaltendo il lavoro svolto. Conte l’ha voluto fortemente e sono convinto che ben presto tornerà a far gol e ad essere determinante per il percorso del Napoli” .

Factory della Comunicazione