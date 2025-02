Prandelli presenta il big match di sabato: “L’Inter arriva da una situazione di vantaggio, ma non è una corsa a due”

Cesare Prandelli, ex ct dell’Italia ed ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, affrontando diversi temi: “Inter? È questo lo spirito giusto per una grande squadra costruita per vincere. In semifinale però non ci sarà turnover che tenga. Inzaghi schiererà i titolarissimi perché un derby è sempre un derby. Le rotazioni sono indispensabili per i nerazzurri. Avete visto Arnautovic? Serate come quella aiutano a gestire al meglio il gruppo e ottenere risposte da tutti. Poi c’è la condizione fisica, ci sono giocatori che hanno superato le 40 partite. Fino a poco tempo fa se ne facevano 45 in una stagione. La sconfitta del Napoli a Como e il fatto di potersi presentare al Maradona da primi in classifica hanno dato una grande spinta all’Inter. C’è poco da discutere, la situazione che si è venuta a creare è un vantaggio che i nerazzurri devono sfruttare, anche se Inzaghi e i suoi sanno benissimo che il campionato non finisce sabato. E con questo non mi riferisco soltanto alle giornate che rimarranno da giocare, ma anche e soprattutto al fatto che questa non è una corsa a due. L’Atalanta ha le carte in regola per vincere lo scudetto. Infortunio Anguissa? Il Napoli perde parecchio: fisicità, inserimenti, leadership. La storia però insegna che un gruppo forte riesce a pescare risorse speciali proprio nei momenti più delicati. Più che sui singoli, allora, mi concentrerei sulla testa: nel Napoli tutto adesso dipende dalla reazione della squadra a livello nervoso. Quando Conte dice che in cima il vento è forte ha ragione: ai piani alti la pressione può diventare il nemico peggiore. Probabilmente il progetto del Napoli è andato più veloce di quello che Conte e la società immaginavano in estate“.

Factory della Comunicazione

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com