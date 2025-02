“Napoli, un errore il cambio di modulo. Un bene aver ritrovato Raspadori”

Davide Dionigi, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal del Napoli, atteso dalla sfida-scudetto contro l’Inter in scena sabato prossimo al Maradona.

Factory della Comunicazione

“Il cambio di modulo non ha giovato al Napoli che aveva trovato la quadra col 4-3-3. Non vorrei che per mettere Buongiorno per forza in campo si sia passati ad un modulo che alla squadra non giova. Si doveva continuare col 4-3-3, forse non si segnava troppo, ma il Napoli faceva punti. Raspadori e non Lukaku nel 4-3-3? Potrebbe essere una soluzione, ma non è che ogni volta che Lukaku non è al 100% si deve mettere sotto accusa. Il belga è un giocatore che ha fatto svoltare il Napoli, anche Lautaro all’Inter per un periodo non segnava. Poi se hai Lukaku ed Osimhen allora è un altro discorso”.