Il Napoli perde anche la sua colonna, fondamentale tatticamente: Frank Anguissa

Il Napoli, a pochi giorni dall’importantissima gara con l’Inter perde un altro pezzo importantissimo, Frank Zambo Anguissa, che si ferma per un problema di lesione del muscolo soleo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “L’ultima coltellata è arrivata ieri con l’infortunio di Frank Anguissa. Una colonna della squadra, fondamentale in chiave tattica, fisica e per l’apporto realizzativo: la diagnosi parla di lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, il solito polpaccio, che tanto per cominciare lo costringerà a saltare lo scontro diretto del Maradona. E basterebbe, considerando l’importanza della partita in ottica scudetto e il tunnel in cui s’è infilato la squadra. Ma non sarà l’unica: non è facile quantificare i tempi di recupero perché come al solito bisognerà valutare quotidianamente la reazione del calciatore e l’evoluzione del quadro, ma è piuttosto realistico parlare di due o tre settimane per ritrovare il calcio vero. Mettiamola così: mancherà anche con la Fiorentina e l’obiettivo è riaverlo a pieno regime a Venezia, prima della sosta”.

