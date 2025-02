Grillo: “Al Napoli capitano troppi infortuni muscolari…”

“Al Napoli capitano troppi infortuni muscolari: Mazzocchi, Spinazzola, Olivera, Anguissa, Politano sono troppi! Tutti hanno accusato lo stesso infortunio: il soleo che è un muscolo lungo e delicatissimo che va dall’attacco della tibia a quello del tendine e questo muscolo ne risente quando la preparazione è approssimata, non è specifica per gli scatti, le riprese brevi, i saltelli, la fase esplosiva. Questi infortuni mi lasciano pensare che Conte debba pensare a questa situazione che è critica. E’ grave il fatto che il Napoli non partecipando alle coppe subisca tutti questi infortuni e allo stesso muscolo. Il discorso mercato è particolare perché il Napoli ha puntato su Lukaku, che quest’anno ha dato pochissimo. Poi, sono arrivati calciatori della Premier, questi calciatori portati in Italia sono validi, ma nel calcio italiano ci vuole fisicità e molta tecnica. Su tutti, c’è Gilmour che non ha mai giocato e mi chiedo perché? E’ il problema tattico oppure di qualità del giocatore? A gennaio serviva un terzino sinistro ed un centrale e oggi Conte si trova in una situazione molto delicata. Oggi ha modificato l’aspetto tattico per far giocare Raspadori. La colpa di Conte è specifica e riguarda gli infortuni perché non partecipando alle coppe e giocando una volta a settimana non è possibile, è un problema di esercitazioni. Il Napoli nel formare l’organico ha sbagliato a non prendere un giocatore forte puntando su Buongiorno e Olivera, prendendo Spinazzola che è un ex calciatore. Non me ne voglia Spinazzola, ma gioca troppo poco. A centrocampo ha speso troppi soldi per due giocatori, McTominay e Gilmour e dei due ne gioca solo uno. Ci sono errori evidenti in questo organico e Conte è stato bravo a mettere questo Napoli al primo posto, ora però gli infortuni hanno stravolto un po ‘ le cose”.