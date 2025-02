Antonio Di Gennaro, ex calciatore, opinionista Rai è intervenuto A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, ecco le sue parole:

Sulle difficoltà del Napoli e su Conte:

“Un mese non può stravolgere l’inizio incredibile di Conte al Napoli . Kvara non è stato sostituito a dovere, parliamo di uno dei giocatori più forti della squadra azzurra. Poi, l’infortunio di Neres, giocatore forte ed importante, ha fatto il resto anche perché l’organico del Napoli non è tale da avere risorse importanti. Anche l’infortunio di Anguissa non è una buona notizia perché parliamo di un altro giocatore fondamentale. Non credo che Conte stravolgerà la squadra contro l’Inter, è ovvio che Lukaku deve tornare il giocatore che conosciamo, c’è un Raspadori in grande spolvero e questo vuol dire che ha lavorato bene e credo quindi che il Napoli giocherà col 3-5-2 , a specchio.

Sull’Inter e il rimpiazzo di Kvara:

L’Inter ha l’organico migliore del campionato, ha quasi 2 squadre e mezzo, il Napoli invece non credo che abbia fatto acquisti veri e non parlo di gennaio, ma anche del mercato estivo. Kvara poi è uno che sposta gli equilibri, non è arrivato un suo equivalente. E, al di là dell’aspetto tecnico, quando va via uno dei più forti e non viene sostituito adeguatamente lo spogliatoio ne risente. Okafor non è il giocatore che deve sostituire Kvara, non è stato preso per questo, non può farlo! La gara di sabato non è decisiva per lo scudetto. L’Inter inconsciamente pensa di più alla Champions, occhio però all’Atalanta che non ha più la Champions e i dati dicono che le squadre di Gasperini a marzo volano”.