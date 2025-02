CdS – La vera buona notizia per Conte è che sabato non sarà più febbraio

Il Napoli e l’Inter si affronteranno sabato 1 marzo allo stadio Maradona per la gara che, in chiave scudetto, ha tantissima importanza, e per fortuna per Conte questo mese sfortunato di febbraio, con infortuni su infortuni, è finito, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La vera, grande, buonissima notizia per il Napoli verso la partita con l’Inter è che sabato, seppur per un pelo e nonostante l’anticipo di un giorno, comincerà marzo. A questo punto, la cosa fondamentale per Conte è abbandonare in fretta febbraio: l’ultima coltellata è arrivata ieri con l’infortunio di Frank Anguissa. Una colonna della squadra, fondamentale in chiave tattica, fisica e per l’apporto realizzativo”.

Factory della Comunicazione