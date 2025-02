CdS – Billing, da invisibile a protagonista della sfida più importante della stagione

Il Napoli dovrà affrontare la sfida più importante della stagione con una grande emergenza infortuni, ultimo quello di Anguissa, che verrà sostituito da Billing, come è successo contro il Como, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Febbraio, dicevamo, è stato finora un mese viscido come un serpente a sonagli: il Napoli non ha mai vinto e in quattro partite ha raccolto tre pareggi e la sconfitta di domenica sul lago che ha interrotto a dieci la serie di risultati utili consecutivi e a dodici quella positiva in trasferta; poi ha perso il primo posto in classifica e in sedici giorni per infortunio sono sal t ati Spinazzola (rientrato), Neres, Mazzocchi e per finire Anguissa a Como. Beffa delle beffe: era diffidato e per non correre rischi verso l’Inter era partito in panchina, entrando poi al 17’ della ripresa. Risultato: s’è infortunato al soleo – come Mazzocchi e prima ancora Olivera, tornato anche lui -, salterà la grande sfida di sabato e la diffida è rimasta. Gira proprio male, vero?

