Specchia: “Attacco deficitario, ma le occasioni il Napoli le crea”

PAOLO SPECCHIA A RADIO MARTE: “Ci sono diverse concause alla base del calo del Napoli nelle ultime quattro gare. C’è emergenza sulla fascia sinistra, il mercato non ha fatto arrivare giocatori importanti, ma le valutazioni mi sono sembrate esagerate. Tutto questo ha determinato la flessione degli azzurri. Conte ha effettuato pochi cambi e tra l’altro per pochi minuti, l’Inter da questo punto di vista, è più articolata e ha maggiori giocatori a disposizione. Stiamo vivendo un campionato bellissimo: in corsa per lo scudetto, oltre al Napoli, ci sono l’Inter, ancora mpegnata in Champions e l’Atalanta che adesso ha soltanto il campionato proprio come gli azzurri. Lukaku è un buon giocatore che però non appare particolarmente brillante, fresco o veloce nello smarcarsi. E’ anche vero che non ci sono state combinazioni articolate che lo abbiano chiamato in causa spesso. Il belga è rimasto a fare da boa con scarsi risultati offensivi. Il Napoli ha il peggiore attacco tra le prime in classifica ma ha prodotto comunque diverse occasioni contro il Como: se il tiro di Anguissa o quello di McTominay fossero entrati, staremmo parlando di altro. Sono convinto che gli azzurri torneranno protagonisti non appena passerà questa fase di scarsa brillantezza”.

