Per Biasin c’è un segnale di Conte abbastanza preoccupante

“La cosa che deve preoccupare è il nervosismo di Conte, che è tipico di questi momenti in cui fa fatica a mantenere i nervi saldi, si fa prendere dallo sconforto e tende a proteggere se stesso e scaricare le responsabilità sugli altri. Non mi sembra – ha detto il giornalista di ‘Libero’ a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – il momento di fare questo, perché la vetta dista un punto e c’è uno scontro diretto in casa da giocare, ha tutto per proseguire e continuare a disputare una stagione ad alto livello. Non vedo, insomma, il motivo per creare ulteriori tensioni, considerando che alleni una squadra che sta facendo comunque il suo dovere. Non è il caso, comunque, di allarmarsi per queste sue dichiarazioni, semplicemente capita sempre che quando non arrivano le vittorie in serie come vorrebbe lui, Conte tende sempre a dire: ‘Io ho fatto tutto ciò che devo, sono gli altri che non arrivano al mio livello’. Difende il suo lavoro e addossa le colpe agli altri, però per pragmatismo, secondo me, dovrebbe abbracciare di più la sua squadra, perché continua ad avere grandissime possibilità di fare benissimo e di sognare anche di vincere lo scudetto. Ho visto la gara dal vivo e il Napoli ha fatto davvero bene nel primo tempo e raramente il Como ha fatto fatica come nei primi 45’ di ieri. Poi nella ripresa i lariani hanno fatto bene, e del resto hanno messo in difficoltà molte grandi squadre. Una ripresa sottotono ci può stare, ma Conte ha rinunciato in partenza ad Anguissa e tendenzialmente, così facendo, l’ha un po’ persa, perché il Como ha alzato moltissimo il ritmo nel secondo tempo ed il Napoli ha avuto poche armi per dargli fastidio. Per quanto riguarda Napoli-Inter, la gara di sabato vedrà affrontarsi due squadre che non sono nel momento migliore della stagione, hanno riserve energetiche sia fisiche che mentali limitate, fanno fatica a mostrare quello che hanno fatto brillantemente tra autunno e inverno. Per la gara di Coppa Italia di domani con la Lazio potrà essere uno spartiacque in vista dello scontro diretto. Aspetterei domani, quindi, per dire come sta l’Inter”.

