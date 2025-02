Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Radio Napoli Centrale:

Conte non pensava di avere queste difficoltà. Dall’addio di Kvara a questi infortuni. Lui vuole l’uovo oggi e non la gallina domani. Il suo obiettivo era staccare tutti il più possibile e andare a lottare per lo scudetto. Ci è quasi riuscito fino allo scontro diretto. Alternative? Forse si poteva avere più pazienza con Folorunsho, ma adesso è tardi per parlarne. Sento un clima di mortificazione e di rassegnazione sbagliato.

Il Napoli è a un punto dall’Inter, e mal che vada restare a un punto o rimanere comunque attaccata al primo posto. Conte due partite di fila non le perde. Il mio vero timore è di vedere l’allenatore con quel tono dimesso, così come la sua postura in campo non così aggressiva. Non vorrei che anche lui pensasse che forse nel mercato di gennaio non è stato fatto abbastanza per sostituire Kvara. Ma allora mi chiedo anche che interesse abbia De Laurentiis a non vincere lo scudetto.