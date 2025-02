Lo Monaco: “Troppo disfattismo. Lo Scudetto è ancora possibile!”

“Leggo e sento troppo disfattismo in giro: da quanto tempo il Napoli non perdeva? Non sono assolutamente d’accordo nel dire che il Napoli abbia perso la voglia o la gioia di giocare: il primo tempo contro Il Como è stato esemplare, gli azzurri hanno fatto un grande primo tempo, ma nel secondo tempo hanno mollato. Da Como è arrivata un’ottima notizia: Billing può stare in questo organico e può diventare pedina importante per far rifiatare qualcuno a centrocampo. Il calo del Napoli è fisiologico, naturale, c’è passata anche l’Atalanta che ora si è ripresa. il Napoli ha perso solo 2 partite in trasferta, è una squadra solida. Piuttosto mi preoccupa la mancanza in fase realizzativa di Lukaku, che però è utilissimo nell’economia del gioco di Conte. Deve però diventare più determinante a livello realizzativo. Buongiorno è tornato ai suoi livelli. Nel primo tempo è stato dominante. Meret e Rrahmani hanno fatto due errori enormi contro il Como determinando un autogol clamoroso; il difensore non stava subendo pressione, è stato un errore. E’ stato bello però vedere l’abbraccio dei compagni dopo l’1-1. Questo certifica il giusto spirito di squadra. Sicuramente bisognava fare meglio a gennaio sul mercato, ma il Napoli resta in piena corsa per lo scudetto e bisogna giocarsi le proprie carte fino alla fine. . Il pubblico deve continuare a sostenere la squadra come ha sempre fatto, il Napoli c’è nonostante le lacune non colmate sul mercato.