Jacomuzzi: “Raspadori giocatore intelligente. Napoli ridimensionato dal mercato”

Nel corso di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell’Aioc ed ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Nel momento negativo del calcio italiano, e in particolare delle squadre in testa alla classifica del campionato, c’è Giacomo Raspadori, che in due partite, in un contesto adatto alle sue caratteristiche, ha trovato continuità nelle prestazioni e nelle reti. Questo potrebbe essere positivo anche in ottica Nazionale, visto che anche Spalletti nelle ultime uscite ha adottato il 3-5-2?

“La sua difficoltà era di aver perso continuità, ma la verità è che il ragazzo deve solo avere la possibilità di giocare. Se non riesce ad avere continuità, trova difficoltà. I ragazzi che non giocano spesso, quando hanno l’occasione, tendono a voler fare qualcosa in più e non sempre ci riescono. Questo porta alla critica. Quindi è importante che i giovani abbiano fiducia e spazio, devono avere continuità, altrimenti non riescono ad esprimere il loro potenziale.”

Nel Napoli, Raspadori potrebbe interpretare proficuamente anche il ruolo di esterno sinistro d’attacco?

“Lui è un giocatore intelligente che sa sfruttare il movimento dei compagni. Si adatta facilmente a qualsiasi tipo di gioco e in area di rigore è sempre puntuale. Inoltre, nell’uno contro uno è bravo a saltare l’uomo e a creare opportunità per i suoi compagni. È sicuramente un giocatore che può fare la differenza.

È un caso che il Napoli abbia perso la testa della classifica dopo il mercato di riparazione?

“È difficile dare la colpa a un direttore sportivo o a una società in questi casi. Se non hai trovato i giocatori giusti, devi fare il massimo con quello che hai. Purtroppo, però, il mercato di gennaio non è stato positivo per il Napoli, e si sono visti i suoi effetti. Non è stato facile per il Napoli affrontare le difficoltà del mercato di gennaio, ma l’importante è che ora si lavori con quello che si ha, cercando di risolvere le difficoltà. Sicuramente il Napoli è uscito ridimensionato da questo mercato, hanno dovuto prendere delle decisioni troppo in fretta, senza un adeguato sostituto per Kvaratskhelia che è andato via.”

E ora, tra i due litiganti, potrebbe approfittarne l’Atalanta?

“La situazione all’interno dello spogliatoio è disastrosa. Non si dovrebbe mai creare una tensione pubblica come quella che si è vista. Se un allenatore ha delle difficoltà, deve parlarne in privato, non in pubblico. Ma la società dell’Atalanta è solida, sa gestire queste cose. Gasperini avrebbe dovuto richiamare Lookman in privato, non di fronte alle telecamere.”

Quindi, nonostante i problemi interni, pensa che l’Atalanta possa ancora competere per lo scudetto?

“Non è facile, ma la squadra ha delle qualità importanti. Se riescono a gestire la situazione interna, potrebbero ancora dire la loro.”

Su Lookman, alcuni rumors lo vedono al Napoli. Potrebbe fare bene in azzurro?