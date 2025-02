Il popolo azzurro si schiera al fianco di Conte e della squadra

Il Napoli che affronterà sabato l’Inter sua antagonista per lo scudetto, almeno finora, ha un’alleato fondamentale, il popolo azzurro, che al di là dei tre punti recuperati in quattro partite, resta saldo al fianco dell’allenatore e della squadra, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Certo, potrebbe dirsi che la prevendita per lo scontro diretto è cominciata molto prima di infilarsi in questo tunnel scavato attraverso i tre pareggi contro Roma, Udinese e Lazio e la sconfitta di domenica, un tonfo che ha interrotto a dieci la serie consecutiva di risultati utili in campionato e a dodici la quota d’imbattibilità in trasferta, ma è il sentimento collettivo ad autorizzare l’idea. Proprio così: al netto di un po’ di inevitabili critiche piovute sul lago di Como, la maggioranza degli abitanti del pianeta azzurro s’è schierata più che mai al fianco di Conte e della squadra tra social, radio, televisioni e comunità virtuali del web. Napoli sa perfettamente che il Napoli è in difficoltà e ha capito quanto sbagliato e controproducente possa essere picchiare duro. Aumentare la pressione e le pressioni. Aggiungere sensazioni negative in un momento in cui i brutti pensieri vanno eliminati: i dati relativi alla performance di squadra sono stati superiori a quelli del Como, come testimoniano le distanze percorse in partita (119.185 chilometri contro 117.944), e ciò significa che il problema mentale tirato in ballo dal tecnico, da Spinazzola e Raspadori va maneggiato con cura”.

