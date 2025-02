Filardi, la previsione: “Gestire le prossime 4, poi si faranno 21 punti nelle restanti 7”

MASSIMO FILARDI A RADIO MARTE: “Per fortuna è finito febbraio… Battute a parte, a Como – ha detto l’ex azzurro a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – è partito benissimo, giocando un ottimo primo tempo, con aggressività e fisicità, ma non ha retto per 90’. Del resto è impossibile mantenere quei ritmi e quella intensità per tutta la gara. Secondo me il Napoli deve crescere nella gestione delle forze nel corso dei 95’. Altrimenti rischia di andare fuori giri. Non è un caso che nelle ultime gare gli azzurri hanno fornito prestazioni ottime nei primi tempi. Nel nostro Napoli, Bianchi, strategicamente, ci diceva di accelerare nei primi 20/25’ dei due tempi, per poi rallentare, a prescindere dal risultato. Un po’ come sta imparando a fare l’Atalanta di Gasperini rispetto a qualche anno fa. Non è per me una problematica atletica, altrimenti gli azzurri non avrebbero giocato il primo tempo in quel modo. Il Napoli di Conte è costruito sulla fisicità, ma Anguissa, McTominay e Billing sono degli assaltatori, non sono calciatori che tecnicamente garantiscono palleggio e costruzione. L’errore è stata metterla sul piano tecnico nella ripresa, facendo il gioco del Como. La verità è che quando una partita non puoi vincerla devi capire che non devi perderla. Oggi, con un punto in più, il Napoli sarebbe ancora in vetta. In ogni caso sono convinto che gli azzurri giocheranno una grande partita sabato prossimo contro l’Inter. Al di là dei moduli, se il Napoli riuscisse già a recuperare Olivera sarebbe un punto di vantaggio. Da Como arrivano anche buone notizie, ovvero il recupero di Spinazzola e Buongiorno e la prova di Billing, che può entrare nelle rotazioni di centrocampo. Sabato l’importante sarà entrare in campo convinti di poter fare male all’Inter, che è in affanno come il Napoli. Lo stadio Maradona farà la differenza, ma è importantissimo gestire le prossime 4 partite, perchè poi nelle ultime 7, e qui ci metto la firma, il Napoli conquisterà 21 punti”.

Factory della Comunicazione