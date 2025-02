Chi corre di più tra Di Lorenzo,McTominay e Jack? Ecco la sorpresa

Non solo gol, il secondo di fila da titolare, per Jack Raspadori. Contro il Como l’attaccante di Conte ha corso più di tutti i suoi compagni. Anche più di McTominay che solitamente guida la classifica della squadra per chilometri effettuati. 12.191 è il totale di quelli percorsi dall’attaccante della Nazionale al Sinigaglia. Una novità assoluta in una graduatoria in cui spesso, anzi quasi sempre, i primi tre sono proprio i centrocampisti, lo scozzese con Anguissa e Lobotka, i motori del Napoli. Non è un caso che il gol di Raspadori, il pareggio immediato dopo l’autogol di Rrahmani, sia arrivato dopo un recupero palla. Col suo pressing a tutto campo, Jack ha messo in difficoltà la difesa del Como. Qualità, visione di gioco ma anche tanta generosità per Raspadori – tre gol in stagione compreso quello al Venezia – che in queste partite ha dato tutto anche in termini di lavoro atletico per sfruttare l’occasione che gli è stata concessa. Al secondo posto della classifica, in riferimento a domenica, c’era proprio McTominay (11.873 chilometri), a seguire Di Lorenzo (11.256) e poi Rrahmani e Buongiorno. A sorpresa fuori dai primi cinque Lobotka, in difficoltà contro la squadra di Fabregas. Già contro la Lazio, intanto, Raspadori aveva insidiato la leadership dell’ex United: 12.473 chilometri Scott e 12.346 la punta. A Como il sorpasso: nelle difficoltà, un’altra buona notizia per Conte. Fonte: CdS

